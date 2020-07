© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula del Senato ha dato il via libera all’autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale dei ministri di Palermo per il leader della Lega Matteo Salvini per il caso Open Arms. La relazione della Giunta per le immunità di palazzo Madama, che chiedeva di non dare l’autorizzazione a procedere, è stata bocciata con 141 voti favorevoli, 149 contrari e un astenuto.(Rin)