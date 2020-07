Open Arms, il Senato dà il via libera al processo per Matteo Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula del Senato ha dato il via libera all’autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale dei ministri di Palermo per il leader della Lega Matteo Salvini per il caso Open Arms. La relazione della Giunta per le immunità di palazzo Madama, che chiedeva di non dare l’autorizzazione a procedere, è stata bocciata con 141 voti favorevoli, 149 contrari e nessun astenuto.Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta sottolineando che "contro di me festeggiano i Palamara, i vigliacchi, gli scafisti e chi ha preferito la poltrona alla dignità. Sono orgoglioso di aver difeso l’Italia - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota -, lo rifarei e lo rifarò, anche perché solo in questo luglio gli sbarchi sono sei volte quelli dello stesso periodo di un anno fa, con la Lega al governo. Vado avanti, a testa alta e con la coscienza pulita, guarderò tranquillo i miei figli negli occhi perché ho fatto il mio dovere con determinazione e buonsenso. Mi tengo stretto l’articolo 52 della Costituzione ('La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino') e ricordo le parole di Luigi Einaudi: 'Quando la politica entra nella giustizia, la giustizia esce dalla finestra'. Non ho paura - conclude Salvini -, non mi farò intimidire e non mi faranno tacere: ricordo che per tutti i parlamentari, presto o tardi, arriverà il giudizio degli elettori".Per la ong, si legge in una nota, si tratta di "un'occasione importante per ristabilire la verità dei fatti e per riaffermare, una volta per tutte, inviolabilità delle leggi internazionali e nazionali che regolano la nostra convivenza civile e che hanno permesso alle democrazie europee di non ripetere gli errori tragici del passato". "Come più volte ribadito, in quell'occasione il nostro equipaggio e le oltre 100 persone soccorse, furono costretti ad attendere 20 giorni in mare prima di poter ottenere un porto di sbarco. Gli uomini, le donne e i bambini che avevamo a bordo, già stremati dalle violenze subite e dalla traversata in mare - si legge - furono costretti a sopportare un ulteriore abuso, quello dell'attesa, indefinita, immotivata, incomprensibile. Giorni interi a nutrire la speranza di poter toccare terra, di poter essere finalmente curati, di poter ricevere abiti puliti, di poter fare una doccia, di poter vedere i loro diritti riconosciuti. Giorni di incertezza e di paura che trasformarono presto quella speranza in angoscia, nel terrore di essere riportati indietro, di essere rimandati nell'inferno da cui erano riusciti a fuggire. Un terrore - prosegue Open Arms - che si tradusse nel tentativo di raggiungere le coste a nuoto per 13 dei nostri ospiti, che non sostenendo più lo stress psicologico dell'incertezza preferirono, ancora una volta, rischiare la vita. Anche in quell'occasione, furono i nostri soccorritori a salvarli".Il voto di oggi "è stato importante perché ha assunto, ancor più dopo gli eventi di questo ultimo anno, un valore universale: non è l'ex ministro che vorremmo fosse giudicato, ma una visione del mondo e della politica, quella che ha continuato a preferire l'omissione di soccorso e i respingimenti per procura al soccorso, che ha continuato a scegliere di fermare con azioni amministrative pretestuose le navi umanitarie anziché coordinarle al meglio in mare, che ha scelto di chiudere i porti anziché organizzare protocolli di sbarco sicuri, che ha preferito assistere a naufragi in diretta piuttosto che assumersi la responsabilità di dire che la vita ha lo stesso valore per tutti, che siamo tutti uguali davanti alla legge, che di ogni essere umano va tutelata la dignità e che i diritti o sono di tutti o non sono di nessuno", sottolinea nella nota. "Ci auguriamo che l'assemblea legislativa che compone il Parlamento italiano abbia scelto oggi di accertare la verità e le eventuali responsabilità di un ministro, non per scopi politici, ma per dare un segnale definitivo e inequivocabile, per affermare che le istituzioni democratiche di ogni paese liberale esistono per tutelare i principi su cui sono fondate, principi da cui non possono e non vogliono derogare a nessun costo", spiega la ong.Secondo Open Arms "il voto di oggi marca un passaggio importante, tuttavia resta ancora molto da fare, dalla modifica dei decreti sicurezza, all'organizzazione di protocolli di sbarco in grado di garantire la sicurezza e la dignità di tutti, da un sistema strutturato di soccorso e di redistribuzione delle persone salvate su tutto il territorio europeo, per finire con la sospensione di accordi criminali con paesi illiberali che finanziano trafficanti e miliziani. Queste - conclude la ong - sono le scelte politiche che fanno la differenza tra un paese che ha come fondamenta il rispetto dei diritti umani e la vita e un paese che sceglie di rinunciare alla parte migliore di sé, quella che garantisce la libertà e l'integrità di chi arriva sulle sue coste, ma soprattutto quella che tutela i suoi cittadini e le sue cittadine attraverso l'inderogabilità della sua Costituzione".(Rin)