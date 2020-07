Imprese: Leonardo, al 30 giugno indebitamento netto sale a 5,074 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indebitamento netto del Gruppo Leonardo al 30 giugno 2020 è pari a 5,074 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,847 registrati al 31 dicembre 2019 a fronte dell’andamento negativo che ha interessato il free operating cash flow (Focf). Stando ai risultati semestrali approvati oggi dal consiglio di amministrazione, hanno influito sul dato anche l’acquisizione di Kopter Group Ag lo scorso aprile, che ha avuto un impatto sulla posizione finanziaria netta pari a 198 milioni di euro; l’acquisizione di una ulteriore quota di azioni in Avio per 14 milioni lo scorso giugno; il pagamento del dividendo nel mese di maggio per 81 milioni di euro; e l’incremento di nuove operazioni di leasing per 54 milioni. Il free operating cash flow risulta invece negativo per 1,889 miliardi di euro: un andamento che, prosegue la nota, conferma l’usuale profilo infrannuale caratterizzato da significativi assorbimenti nella prima parte dell’anno ma risente anche di talune criticità manifestatesi principalmente nel secondo trimestre per effetto del Covid-19, che hanno comportato un significativo incremento del circolante con conseguente assorbimento di cassa (Com)