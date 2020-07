Ue: “Faz”, la crisi si supera soltanto con l'unità degli Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Ue possono superare la crisi del coronavirus “soltanto insieme”. Per tale motivo, i capi di Stato e di governo dell'Unione europea devono essere uniti e “non lasciare da solo alcun paese”. È quanto affermano in un contributo per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Maurizio Molinari, direttore di “La Repubblica”, e Jurgen Kaube, che guida il giornale tedesco con Gerald Braunberger, Carsten Knop e Berthold Kohler. Per Molinari e Kaube, il Consiglio europeo del 17-21 luglio scorso ha dimostrato che la ripresa dalla crisi è “sia un'opportunità per rafforzare l'Unione europea sia il rischio che accada il contrario”. L'opportunità nasce dal fatto che quasi tutti i paesi dell'Ue sono stati colpiti all'improvviso da “un nemico invisibile che non si ferma a nessun confine nazionale”. Vi è poi “la consapevolezza che nessuno può prosperare nel sistema politico ed economico dell'Europa se gli altri sono permanentemente infelici”. Ora, il “comune” e “grande pericolo di una significativa recessione” può spingere l'Ue ad adottare “una politica comune per la ripresa, combattere le disuguaglianze, riaffermare lo stato di diritto, creare nuovi posti di lavoro, proteggere il clima, promuovere i diritti digitali e rilanciare l'intera economia”. (segue) (Geb)