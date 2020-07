Ue: “Faz”, la crisi si supera soltanto con l'unità degli Stati membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, “se prevalgono le divisioni e l'egoismo nazionale, l'effetto sarà l'opposto: l'opportunità verrà persa, ogni paese continuerà da solo e la fase di ripresa renderà alcuni Stati più ricchi e altri più poveri”, rilevano i direttori delle due testate, secondo cui tali sviluppi permetterebbero ai partiti populisti di “trarre vantaggio dal fallimento dell'idea europea e delle istituzioni democratiche”. In tale contesto, evidenziano Molinari e Kaube, “cogliere l'occasione ed evitare il rischio è nelle mani dei leader e dei cittadini dell'Unione europea”, con il rilancio dell'economia che “deve essere uno sforzo comune”. Il fallimento gioverà soltanto a “coloro che vogliono il collasso dell'Europa: i populisti dall'interno e i rivali strategici dall'esterno”. In tempi di crisi, "è tanto più importante non perdere la testa, ma anche non dimenticare il cuore che batte per l'Europa come casa”, concludono. (Geb)