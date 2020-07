Francia: Macron e sua moglie Brigitte a Fort de Bregançon per le vacanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte si trovano al Forte di Bregancon, nel sud della Francia, per trascorrere la pausa estiva nella tradizionale residenza dei capi di Stato francesi. Lo ha confermato l'Eliseo dopo le indiscrezioni trapelate sulla stampa locale, secondo la quale il capo dello Stato è arrivato ieri in serata nel sud della Francia. Per il momento non è ancora stata annunciata la data in cui Macron tornerà a Parigi. Per il 25 agosto è previsto il prossimo Consiglio dei ministri, ma l'Eliseo ha fatto sapere che il presidente potrebbe anche rientrare prima.(Frp)