Imprese: Leonardo presenta nuova guidance 2020 comprensiva dell’impatto Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha presentato una nuova guidance per il 2020 in occasione della pubblicazione dei risultati semestrali della società, approvati oggi dal consiglio di amministrazione. Nonostante l’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle attività aziendali del Gruppo, si legge nel relativo comunicato stampa, Leonardo “conferma la propria resilienza, fondata su un solido portafoglio ordini e sulla capacità di reagire prontamente al nuovo scenario, rimanendo confidente nei propri fondamentali di business”. Nello specifico, la società ha previsto, rispetto alle previsioni effettuate in assenza del Covid-19, una serie di conseguenze che, a fronte degli effetti della pandemia, impatteranno sulla performance aziendale nell’anno corrente. Nello specifico, la società prevede che “il rallentamento nelle attività volte alla finalizzazione di trattative commerciali, essenzialmente a causa delle restrizioni sugli spostamenti, comporterà lo slittamento nell’acquisizione di taluni ordini, in particolare per la componente export, con conseguente impatto sui volumi di produzione e margini correlati; il calo della domanda nel mercato civile, attesa perdurare ben oltre la fine d’anno, comporterà una flessione dei nuovi ordinativi, dei ricavi e dei margini”. (segue) (Com)