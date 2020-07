Imprese: Leonardo presenta nuova guidance 2020 comprensiva dell’impatto Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aggiunta, la società si aspetta che “i minori avanzamenti sui programmi, a seguito del perdurare dei rallentamenti delle attività produttive indotti dalle azioni poste in essere per la tutela della salute dei lavoratori, delle restrizioni sugli spostamenti e dell’impossibilità di accedere ai siti dei clienti, comportino un impatto sui ricavi del Gruppo e conseguentemente sui margini; e che la riduzione delle ore produttive sviluppate correlata alla minore presenza e minore efficienza, seppur mitigata dagli effetti degli interventi volti a recuperare livelli di produttività adeguati nella seconda parte dell’anno, comporta un minore assorbimento dei costi fissi con conseguente impatto sull’Ebita”. Tali effetti, scrive la società, si prevede siano “in parte compensati dalle iniziative prontamente messe in atto dal Gruppo, che comportano, oltre al progressivo recupero di livelli di produttività adeguati, risparmi sui costi controllabili e sul costo del lavoro nonché una riduzione degli investimenti netti: le azioni intraprese stanno proseguendo secondo il piano, e stanno generando gli effetti positivi pianificati”. (Com)