Migranti: Open Arms, voto Senato importante per ristabilire verità dei fatti

- Il Senato della Repubblica italiana ha votato per concedere l'autorizzazione a procedere avanti al Tribunale di Palermo nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio per la vicenda che vide protagonista la nostra nave, la Open Arms, nell'agosto del 2019. Si tratta di "un'occasione importante per ristabilire la verità dei fatti e per riaffermare, una volta per tutte, inviolabilità delle leggi internazionali e nazionali che regolano la nostra convivenza civile e che hanno permesso alle democrazie europee di non ripetere gli errori tragici del passato". Lo scrive la ong in una nota. "Come più volte ribadito, in quell'occasione il nostro equipaggio e le oltre 100 persone soccorse, furono costretti ad attendere 20 giorni in mare prima di poter ottenere un porto di sbarco. Gli uomini, le donne e i bambini che avevamo a bordo, già stremati dalle violenze subite e dalla traversata in mare - si legge - furono costretti a sopportare un ulteriore abuso, quello dell'attesa, indefinita, immotivata, incomprensibile. Giorni interi a nutrire la speranza di poter toccare terra, di poter essere finalmente curati, di poter ricevere abiti puliti, di poter fare una doccia, di poter vedere i loro diritti riconosciuti. Giorni di incertezza e di paura che trasformarono presto quella speranza in angoscia, nel terrore di essere riportati indietro, di essere rimandati nell'inferno da cui erano riusciti a fuggire. Un terrore - prosegue Open Arms - che si tradusse nel tentativo di raggiungere le coste a nuoto per 13 dei nostri ospiti, che non sostenendo più lo stress psicologico dell'incertezza preferirono, ancora una volta, rischiare la vita. Anche in quell'occasione, furono i nostri soccorritori a salvarli". (segue) (Com)