Migranti: Open Arms, voto Senato importante per ristabilire verità dei fatti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Open Arms "il voto di oggi marca un passaggio importante, tuttavia resta ancora molto da fare, dalla modifica dei decreti sicurezza, all'organizzazione di protocolli di sbarco in grado di garantire la sicurezza e la dignità di tutti, da un sistema strutturato di soccorso e di redistribuzione delle persone salvate su tutto il territorio europeo, per finire con la sospensione di accordi criminali con paesi illiberali che finanziano trafficanti e miliziani. Queste - conclude la ong - sono le scelte politiche che fanno la differenza tra un paese che ha come fondamenta il rispetto dei diritti umani e la vita e un paese che sceglie di rinunciare alla parte migliore di sé, quella che garantisce la libertà e l'integrità di chi arriva sulle sue coste, ma soprattutto quella che tutela i suoi cittadini e le sue cittadine attraverso l'inderogabilità della sua Costituzione". (Com)