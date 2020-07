Sanità: Gualtieri, con finanziamento di due miliardi di euro rafforziamo sistema sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Robero Gualtieri, afferma: "Rafforziamo la nostra sanità e rendiamola ancora più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini. Il suo ruolo fondamentale - spiega l'esponente dell'esecutivo su Facebook - lo abbiamo visto ancora di più in questi mesi di emergenza coronavirus. Grazie all’operazione finalizzata oggi tra la Banca europea per gli investimenti, il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero della Sanità e il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, avremo a disposizione un finanziamento di due miliardi di euro, per sostenere gli interventi previsti nel settore sanitario dal decreto Rilancio. Vale a dire", continua il titolare del Mef, "un rafforzamento deciso e importante della rete ospedaliera italiana: 3.500 nuovi posti letto per la terapia intensiva, 4.225 in semi-intensiva, quattro strutture mobili per 300 posti di terapia intensiva, 651 pronto soccorso ristrutturati, forniture mediche e attrezzature sanitarie, mezzi di trasposto sanitari, personale sanitario aggiuntivo, anche temporaneo, per 9.600 unità, assistenza domiciliare e sistemi digitali per il monitoraggio da remoto e molto altro. In questo modo - prosegue Gualtieri - la sanità italiana sarà ancora più pronta a garantire il diritto alla salute di tutti. Le istituzioni europee, ancora una volta, si confermano vicine ai cittadini italiani con risposte concrete e all’altezza della sfida globale che abbiamo davanti". (Rin)