Cipro-Grecia: colloquio tra Anastasiades e Mitsotakis su sviluppi situazione nel Mediterraneo orientale (6)

- Secondo quanto dichiarato il 28 luglio dal portavoce della presidenza turca all'emittente "Cnn Turk", la Turchia è pronta a sospendere le operazioni di esplorazione energetica nel Mediterraneo orientale per un certo periodo in attesa di colloqui con la Grecia. Il portavoce ha dichiarato che il presidente Tayyip Erdogan ha chiesto che le operazioni vengano sospese come approccio costruttivo ai negoziati. Le tensioni di lunga data tra i membri della Nato sono aumentate la scorsa settimana dopo che la Marina turca ha emesso un avviso noto come Navtex per indagini sismiche nelle acque tra Cipro e Creta, in particolare nell’area dell’isola greca di Castelrosso (Kastellorizo). (Gra)