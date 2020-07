Bullismo: Falco (Corecom Campania), i giganti del web facciano la propria parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella lotta al bullismo e al cyberbullismo è giunto il momento che ognuno faccia la propria parte. Mi riferisco in particolare ai padroni del web, Mark Zuckenberg, Sundar Pichai, Tim Cook e Jeff Bezos e alle loro rappresentanze italiane. In gioco c'è il futuro di milioni di ragazzi che devono essere tutelati ad ogni costo. E' inaccettabile che si parli di protezionismo dei dati e di tutela della privacy nel momento in cui ci sono precise esigenze investigative o necessità di difendere l'immagine delle vittime del cyberbullismo". L'appello è stato lanciato dal presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, nel corso del webinar @scuolasenzabulli, che ha visto come protagonisti i ragazzi dell'Oratorio estivo "San Domenico Savio" della parrocchia di San Felice di Tenna - Pietre - Tramonti, coordinati da Maria Alfonsina Imperato. Falco ha aggiunto: "Allo stesso tempo non è tollerabile che decine di migliaia di minorenni, al di sotto dei 14 anni, siano registrati con profili evidentemente falsi sui social senza che nessuno provveda a controllare la loro reale identità. Siamo al medioevo del web. Una condizione per la quale proprio chi ne trae maggior beneficio economico dovrebbe provvedere a difendere i diritti dei minori, a tutelare la loro incolumità, a farsi carico di mettere in campo nuove tecnologie in grado di impedire ai bulli da tastiera di nuocere". (Ren)