Imprese: Leonardo rivede le stime per il 2020

- Leonardo ha rivisto le sue stime per il 2020, sulla base dell’andamento registrato a giugno e della revisione delle stime sui risultati della seconda metà dell’anno. Lo si apprende dal comunicato stampa diramato in occasione dell’approvazione dei risultati semestrali della società, approvati oggi dal consiglio di amministrazione. In assenza di ulteriori ondate pandemiche e conseguenti misure restrittive, prosegue la nota, Leonardo prevede per il 2020 ordini compresi tra 12,5 e 13,5 miliardi di euro: una stima che riflette da un lato il ridimensionamento della domanda sul mercato civile e taluni slittamenti di campagne export per gli effetti indotti dalla pandemia, dall’altro conferma importanti acquisizioni in ambito governativo e militare, in particolare da clienti domestici. Si prevedono poi ricavi compresi tra i 13,2 e i 14 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con il 2019 pur incorporando gli effetti della citata flessione del mercato civile, che condiziona il livello di consegne di elicotteri ed i rate produttivi di Aerostrutture, e i minori volumi di attività sui programmi indotti dal Covid-19: ciò “riflette l’aspettativa di una accelerazione delle attività nella seconda parte dell’anno e conferma la resilienza del Gruppo, che può contare su un solido backlog e una prevalente esposizione al mercato militare e governativo. La stima dell’Ebita è stata poi rivista a 900-950 milioni di euro: un dato che “conferma la solidità dei fondamentali del business pur in un contesto particolarmente complesso a causa degli effetti della pandemia sui volumi di produzione, sulle consegne e sull’assorbimento dei costi fissi, in parte mitigati dai risparmi associati al contenimento dei costi controllabili e del costo del lavoro. Il Gruppo, scrive Leonardo, si prefigge l’obiettivo di perseguire un free operating cash flow grazie ad una “costante, ed oggi ancora più forte, attenzione al conseguimento delle milestones di fatturazione sui programmi e all’ottimizzazione del capitale circolante e dei livelli di investimento: ciò si prevede possa compensare i minori incassi associati allo slittamento di quote di fatturato e di consegne per effetto della pandemia nonché ai minori anticipi associati al ritardo nell’acquisizione di ordini export”. (Com)