Campania: D'Amelio, fare rete coi ragazzi per battere il bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, partecipando a un'iniziativa contro il bullismo ha spiegato: "Dobbiamo fare rete contro questi fenomeni per dare ai ragazzi un messaggio chiaro: non sono soli di fronte ai loro aguzzini. Esiste una rete istituzionale composta dalle loro famiglie, dalla scuola, dai parroci, dagli enti locali, dai professionisti e dalle forze dell'ordine che è in grado di accogliere le loro denunce e di aiutarli a uscire dal tunnel. Insieme possiamo dare scacco matto ai bulli". (Ren)