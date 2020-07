Migranti: Meloni su Open Arms, processo di un ministro è precedente spaventoso in democrazia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in merito al via libera dell'Aula del Senato alla richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms afferma che "il processo di un ministro per aver fatto quello che il suo mandato gli imponeva, ovvero difendere la nazione e i suoi confini e rispettare l'indicazione data dagli elettori con il voto, è un precedente spaventoso nella democrazia italiana. Non conta più cosa sia giusto - continua la parlamentare su Facebook -, ma cosa piaccia alla sinistra, al mainstream e ai poteri forti. Un altro tassello nella deriva liberticida che denunciamo da tempo. Ma a chi festeggia, senza pudore, voglio dire che quando saltano le regole dello Stato di diritto, nessuno è più al sicuro. A Matteo Salvini - conclude la leader di Fd'I - va la totale e incondizionata solidarietà mia e di tutta Fratelli d'Italia. Ce la faremo, Matteo, a difendere questa nazione da vigliacchi e traditori". (Rin)