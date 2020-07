Rifiuti: Raggi chiede più conferimento in impianti regionali dopo sequestro Rocca Cencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi, secondo quanto si apprende, ha inviato una lettera al ministro dell'Ambiente, alla Prefetta di Roma, al presidente della Regione Lazio, e per conoscenza al ministro dell'Interno e ad Ama, affinché ciascuno si adoperi, nel perimetro di propria competenza, per ampliare le quantità di conferimento di rifiuti ricevibili presso gli impianti collocati sul territorio regionale. Si tratta di un'iniziativa adottata in considerazione del decreto di sequestro preventivo che ha coinvolto l'intero impianto di Rocca Cencia. Un sollecito inviato dal sindaco con ottica di programmazione e per gestire in anticipo la situazione, evitando l'insorgere improvviso di criticità nel servizio di raccolta rifiuti. Il sindaco Raggi ha inoltre ricordato nella nota come il Campidoglio avesse richiesto più volte, ben prima del sequestro, di essere autorizzato a chiudere l'impianto di Rocca Cencia per effettuare interventi di manutenzione straordinaria. Una richiesta rimasta, però, sempre inevasa. (Rer)