Kosovo-Serbia: portavoce Ue, non ci saranno intese parziali ma solo accordo finale (3)

- L'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, ha avuto la scorsa settimana icontri separati con i capi negoziatori di entrambe le parti, il kosovaro Skender Hyseni e il serbo Marko Djuric. Secondo quanto affermato da Lajcak, "continuiamo le discussioni politiche a livello di esperti" a Bruxelles. "Lieto di dare il benvenuto ai negoziatori di entrambe le parti", ha dichiarato l'ex ministro degli Esteri slovacco. Si è tenuta la scorsa settimana a Bruxelles un incontro fra le delegazioni di Belgrado e Pristina a livello tecnico nell'ambito del dialogo mediato dall'Unione europea. Secondo quanto riferisce l'emittente serba "Rts", al centro dei negoziati avrebbe dovuto esserci la questione delle persone scomparse nel corso del conflitto degli anni '90. La delegazione serba è stata guidata dal direttore dell'Ufficio del governo per il Kosovo, Marko Djuric, dimesso nei giorni scorsi dal Centro per le malattie infettive di Belgrado dove era stato ricoverato dopo avere contratto il Covid-19. La delegazione di Pristina è stata guidata dal nuovo coordinatore per il dialogo, Skender Hyseni. (segue) (Kop)