Kosovo-Serbia: portavoce Ue, non ci saranno intese parziali ma solo accordo finale (5)

- In precedenza il premier Hoti ha ribadito che l'obiettivo finale del Kosovo nel processo di dialogo è "il riconoscimento reciproco e la normalizzazione delle relazioni". Il premier di Pristina ha ricordato che il dialogo con la Serbia è ripreso la settimana scorsa dopo una pausa di 20 mesi e che "nei primi giorni abbiamo chiarito la nostra piattaforma e comunicata a tutti". Secondo Hoti, inoltre, "non esiste un dialogo tecnico ma solo un dialogo politico per il riconoscimento reciproco e la normalizzazione delle relazioni". Da parte sua, il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha anche parlato della necessità che il dialogo vada oltre le discussioni tecniche. "Il processo dovrebbe essere concluso con il reciproco riconoscimento il più presto possibile", ha detto Thaci. (Kop)