- Balcani: Consiglio atlantico organizza Summit online con i paesi della regione - Si tiene oggi in formato di videoconferenza un Summit dedicato ai paesi dei Balcani occidentali organizzato dal Consiglio atlantico con sede a Washington. Secondo una nota diffusa dagli organizzatori, l'evento conta la partecipazione dei rappresentanti di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. Al centro dei lavori sono il potenziale di sviluppo della cooperazione economica regionale e i passi da intraprendere per superare la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. L'impatto economico della pandemia, secondo il comunicato, richiede "un'azione urgente a livello regionale" per evitare una prolungata stagnazione economica e la potenziale instabilità che ne può derivare. L'evento serve anche a ribadire l'impegno dei leader dei vari paesi nel favorire la crescita economica perseguendo la libera circolazione di merci, persone e servizi attraverso i confini della regione, oltre che dare impulso alla competitività e rafforzare la capacità di attrarre gli investitori. (segue) (Res)