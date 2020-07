Speciale difesa: Nord Macedonia, governo dispone invio militari nella missione Nato in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Macedonia del Nord ha deciso di dispiegare alcuni militari in Kosovo unendosi alla missione Nato Kfor. Lo riferisce un comunicato del governo citato dall'agenzia di stampa "Mia". "Il governo ha incaricato il ministero della Difesa a prendere misure ed a regolare tutte le questioni con tutte le istituzioni competenti della Nato e della Kfor per inviare un plotone e personale, per 45 persone in totale, nella missione Kfor entro il 2020", si legge in una nota del governo di Skopje. Il ministero della Difesa macedone dovrà dare una risposta al governo sul dispiegamento dei militari nella Kfor entro il 15 dicembre 2020. La Macedonia del Nord ha fornito sostegno logistico alla Kfor sin dal 1999, ma Skopje non rientra tra i 27 paesi che forniscono militari alla missione Nato in Kosovo. La Macedonia del Nord è diventata ufficialmente un paese membro della Nato lo scorso 27 marzo. (Mas)