Kosovo-Serbia: coordinatore per dialogo Hyseni, esito negoziati sarà riconoscimento reciproco

- I negoziati tra Kosovo e Serbia affronteranno elementi specifici ma l'intero processo si tradurrà in un riconoscimento reciproco tra i due paesi. Lo ha detto il coordinatore del Kosovo per il dialogo con la Serbia, Skender Hyseni, in un'intervista all'emittente “Klan Kosova”. "Saranno affrontati elementi specifici di un accordo internazionale globale e giuridicamente vincolante", ha affermato Hyseni. "Questi sono negoziati puramente politici per un accordo globale che si tradurrà sicuramente in un riconoscimento reciproco", ha aggiunto. Il coordinatore della squadra negoziale kosovara per il dialogo ha anche sottolineato che è essenziale costruire il massimo consenso "in modo che possiamo spingere questi argomenti nella giusta direzione". (segue) (Alt)