Kosovo-Serbia: coordinatore per dialogo Hyseni, esito negoziati sarà riconoscimento reciproco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati riportati da "Rts", fra il 1998 e il Duemila sono 10 mila i civili che hanno perso la vita o che sono scomparsi. Fra questi si stima che 8.500 siano di etnia albanese, mille di etnia serba e la restante parte di altre etnie presenti nel territorio interessato dal conflitto. Nei giorni scorsi Hyseni è stato nominato come coordinatore statale del Kosovo per il dialogo con la Serbia. La nomina è stata ufficializzata dal primo ministro kosovaro Avdullah Hoti. Hyseni è un esponente del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk) ed è stato in passato ministro degli Esteri. Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha salutato con soddisfazione la nomina di Hyseni a coordinatore statale del dialogo evidenziando che si tratta di "un risultato del coordinamento inter-istituzionale". (segue) (Alt)