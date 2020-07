Balcani: leader regionali rinnovano impegno per libera circolazione merci e persone a summit del Consiglio atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo dei sei paesi dei Balcani occidentali, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, hanno preso parte, in formato di videoconferenza, ad un summit dedicato alla regione organizzato dal Consiglio atlantico con sede a Washington. Secondo quanto riferito dai media balcanici, i leader hanno discusso delle modalità di coordinamento per il contrasto alla pandemia di coronavirus e delle misure di risanamento per limitare gli effetti economici della crisi da Covid-19. I capi di Stato e di governo dei sei paesi balcanici hanno rinnovato il loro impegno per l'attuazione del regime di libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone; la rimozione delle barriere che ostacolano la crescita economica; e l’identificazione dei progetti di investimento in infrastrutture in modo che i fondi per la ripresa economica e gli investimenti futuri possano essere distribuiti rapidamente ed efficacemente. Questi progetti si dovranno concentrare, secondo la dichiarazione finale del summit, sulle infrastrutture per sostenere gli sforzi nel campo dell'energia verde, l'economia digitale e la creazione di posti di lavoro. Gli impegni presi inoltre contribuiranno a produrre un “vertice di successo” in autunno come parte del processo di Berlino. (segue) (Seb)