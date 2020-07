Kosovo-Serbia: oggi a Bruxelles nuovo incontro tra coordinatori nazionali per il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma oggi a Bruxelles un nuovo incontro tra i coordinatori nazionali di Kosovo e Serbia per il dialogo, Skender Hyseni e Marko Djuric. Si tratta del secondo incontro in una settimana, come evidenzia l'emittente kosovara "Rtk", sempre sotto la mediazione dell'inviato speciale dell'Ue per il dialogo Miroslav Lajcak. La cooperazione economica dovrebbe essere il tema centrale del colloquio, mentre la settimana scorsa le parti avevano avuto un confronto sul tema delle persone scomparse.Il presidente della Serbia nelle scorse ore si è detto "sorpreso" dalle dichiarazioni rilasciate dal premier kosovaro, Avdullah Hoti, circa una conclusione del dialogo Belgrado-Pristina con un accordo finale per il riconoscimento reciproco. (segue) (Kop)