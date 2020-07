© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: attivista Joshua Wong escluso dalle elezioni del Consiglio legislativo - L'attivista pro-democrazia di Hong Kong Joshua Wong è stato escluso dalla corsa alle prossime elezioni del Consiglio legislativo (Legco), previste per il 6 settembre. Lo ha comunicato lo stesso Wong sul suo profilo Twitter scrivendo: "Pochi minuti fa sono stato squalificato dalla corsa alle prossime elezioni LegCo a Hongkong, anche se ho ottenuto la quota di voto più alta nelle primarie, con oltre 30 mila voti". La scusa che usano, prosegue il giovane attivista, è che descrivo la legge sulla sicurezza nazionale come una legge draconiana, è ciò dimostra che non sostengo questa legge radicale. Nonostante 610 mila cittadini di Hong Kong abbiano votato alle primarie, Pechino ora ha organizzato le più grande repressioni di sempre sulle elezioni della città, prosegue, squalificando quasi tutti i candidati per il fronte democratico, dai giovani gruppi progressisti ai tradizionali partiti moderati. Chiaramente, incalza Wong, Pechino mostra totale disprezzo per la volontà degli hongkonghesi, calpesta l'ultimo pilastro di autonomia della città e tenta di mantenere la legislatura di Hong Kong sotto la sua stretta morsa. Tuttavia, al fine di salvaguardare il futuro della città, i cittadini di Hong Kong non si arrenderanno. La nostra resistenza continuerà e speriamo che il mondo possa stare con noi nella prossima battaglia", ha scritto Wong. Il giovane era candidato per il distretto di Kowloon East. (segue) (Res)