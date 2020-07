© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: Sereni, Italia ha contribuito a posizione netta presa da Ue - Il governo italiano ha in più occasioni preso posizione su Honk Kong e ha contribuito alla posizione netta presa dall'Unione europea. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri Marina Sereni, esprimendo preoccupazione per le ultime notizie sull'esclusione di alcuni candidati dalle elezioni del prossimo Consiglio legislativo dell'ex colonia britannica. “L’Italia ha sempre manifestato chiaramente e senza esitazioni le proprie posizioni sull’adozione da parte di Pechino della legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong. Le abbiamo espresse in cinque dichiarazioni nell’ambito dell’Unione europea, una con i paesi G7 e una del ministro Di Maio, in cui è stata ribadita la nostra seria preoccupazione per la legge e la necessità di preservare la stabilità, la prosperità, l’autonomia ed il sistema di libertà e diritti fondamentali della Regione amministrativa speciale. Tali posizioni sono state reiterate alle controparti cinesi anche in tutte le occasioni di colloqui bilaterali, da ultimo ieri in un video colloquio tra il ministro Di Maio e l’omologo cinese Wang Yi”, ha ricordato Sereni intervenendo oggi in aula alla Camera dei deputati durante il dibattito sulle mozioni riguardanti la situazione ad Hong Kong. “Agire nel contesto Ue e in sintonia con i nostri partner europei – ha affermato Sereni – non significa ‘nascondersi’, ma essere più incisivi, avere più peso, confidare nella maggior efficacia che solo un approccio europeo unitario e condiviso può assicurare. Si dice sempre che l’Unione europea è più forte quando parla con una sola voce. È importante però che questo non rimanga uno slogan, ma che effettivamente ogni Stato membro agisca preservando la coesione e unità della posizione Ue rispetto alle crisi internazionali”. (segue) (Res)