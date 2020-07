© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: Ue proroga di un anno misure restrittive - Sono state prolungate di un anno le misure restrittive imposte dall'Unione europea nei confronti della Corea del Nord. Lo si apprende dal Consiglio dell'Unione europea, che oggi ha confermato l'elenco delle persone e delle entità sottoposte alle sanzioni autonome dell'Ue nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. Il Consiglio ha spiegato che, di conseguenza, le misure restrittive in vigore, che sono il divieto di viaggio e il congelamento dei beni per le persone ed entità inserite nell'elenco, continueranno ad applicarsi per un anno, fino al prossimo riesame annuale. Le 57 persone e le 9 entità inserite nell'elenco sono oggetto delle sanzioni per aver contribuito ai programmi di Pyongyang legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o per aver eluso le sanzioni. (segue) (Res)