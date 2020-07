Reddito cittadinanza: Parisi (Anpal), senza Agenzia non ci sarebbe stata grande vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza Anpal servizi "non ci sarebbe stata la grande vittoria del Reddito di cittadinanza". Lo ha rilevato il presidente dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal), Domenico Parisi, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera, in merito al piano industriale di Anpal servizi 2020-2022. "Oggi - ha aggiunto - posso dire con orgoglio che da quando è partito il Reddito di cittadinanza ci sono 196 mila persone che hanno avuto un rapporto di lavoro, di cui 100 mila continuano ad averlo. Delle persone mandate ai Centri per l’impiego, quindi al Patto per il lavoro - all’incirca più di un milione di persone -, più di 700-800 mila sono state convocate, quindi riattivate". Per Parisi, "Anpal è una grandissima cosa per questo Paese, anche in virtù del Covid-19. E' un’agenzia che consente di coordinare in maniera democratica governo, Regioni e tutti gli attori coinvolti nelle politiche del lavoro. Anpal serve - ha concluso il presidente - anche perché aiuta a velocizzare quello che dovrebbe essere la disponibilità delle risorse per il sostegno al reddito. E' stato fatto moltissimo". (Rin)