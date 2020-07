© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonia Gandhi, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, è stata ricoverata al Ganga Ram Hospital di Nuova Delhi oggi. Lo ha reso noto l’ospedale, precisando che la leader politica si trova nella struttura per “esami di routine” e che le sue condizioni di salute sono “stabili”.(Inn)