Francia: scarcerato ex leader dell'Eta Josu Ternera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte d'appello di Parigi ha ordinato gli arresti domiciliari per Josu Ternera, ex leader dell'organizzazione separatista basca Euskadi ta Askatasuna (Eta), arrestato in Francia nel maggio dello scorso anno. "Saluto una decisione che segna una volontà di acquietamento e di giustizia", ha detto Laure Heinich, avvocato di Ternera. "È una decisione logica, che rispetta la presunzione di innocenza", ha affermato Laurent Pasquet-Marinacce, altro legale di Ternera. L'ex leader indipendentista è oggetto di un mandato di arresto europeo in merito alla partecipazione a una riunione non autorizzata nel 2000. A questi si aggiungono poi due richieste di estradizione presentate dalla Spagna. La prima riguarda l'omicidio di un dirigente del gruppo Michelin avvenuto nel 1980, per la quale la Corte di appello di Parigi il primo luglio aveva richiesto un complemento di inchiesta. L'altra richiesta riguarda un attentato contro una caserma a Saragozza avvenuto nel 1987. La giustizia francese l'aveva approvata nel 2019 ma Ternera ha fatto ricorso alla cassazione.(Frp)