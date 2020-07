Energia: Germania, in calo il consumo elettricità nel primo semestre, -5,7 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, nel primo semestre del 2020, il consumo di energia elettrica in Germania è diminuito del 5,7 per cento su base annua a 272 miliardi di chilowattora, ossia 26 miliardi di chilowattora in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto reso noto oggi dall'Associazione federale del settore elettrico e idrico (Bdew). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per il Bdew, il declino è principalmente il risultato del netto rallentamento dell'economia e del minore fabbisogno di elettricità dell'industria. Numerose fabbriche tedesche sono state, infatti, chiuse per mesi in conformità con le misure volte a contenere la diffusione della Sars-Cov2 attuate del governo federale. (Geb)