Strage Bologna: Bernini (FI), uniti nel ricordo e nella ricerca della verità

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una nota afferma: "la presenza odierna a Bologna del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ricordare le vittime della strage del 2 agosto e della strage di Ustica è testimonianza concreta del dolore che si rinnova anno dopo anno, unendo tutto il Paese nel ricordo di quelle tragedie. Solo la Memoria collettiva, che abbiamo il dovere di tenere viva, può far sì che ciò che è accaduto non si ripeta mai più. Un pensiero alle vittime, ai loro familiari, a quanti ancora attendono di sapere. Alle Istituzioni, tutte, un solo appello, affinché non venga mai meno l’impegno per la verità piena e totale".(com)