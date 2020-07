Lavoro: Parisi (Anpal), ad Agenzia manca governance chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manca ad Anpal, per metterla a pieno regime, una governance "chiara perché oggi questa non chiarezza crea confusione e quindi, poi, dei conflitti". Lo ha segnalato il presidente dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal), Domenico Parisi, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera, in merito al piano industriale di Anpal servizi 2020-2022. "Potrei portare il genio delle politiche attive del lavoro in Italia ed il problema si riproporrebbe comunque", ha aggiunto Parisi. (Rin)