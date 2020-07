Costa d’Avorio: il ministro della Difesa Bakayoko è il nuovo premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il comitato politico dell'Rhdp si è riunito ad Abidjan per designare il suo candidato alle elezioni presidenziali, riconfermando fiducia al capo dello Stato. La riunione, riferisce "Rfi", si è tenuta alla presenza di Ouattara, che il partito sostiene fortemente come possibile candidato dopo il decesso dell'ex primo ministro Amadou Gon Coulibaly, ma che non ha ancora espresso ufficialmente il suo parere sulla questione. La scorsa settimana, i deputati membri dell'Rhdp si sono riuniti su richiesta del presidente del partito, Adama Bictogo, esprimendo il sostegno all'attuale capo dello Stato al fine di proporlo agli elettori per il rinnovo del mandato. Una posizione, quella del sostegno a Ouattara, confermata di recente anche dal ministro della Difesa ed attuale primo ministro ad interim, Hamed Bakayoko, che ha chiesto al presidente di candidarsi ufficialmente per garantire una continuità governativa al paese, e dal ministro dell'Educazione nazionale Kandia Camara. Alassane Ouattara è salito al potere il 6 maggio 2011 dopo aver vinto le elezioni del novembre 2010, dove aveva sconfitto il presidente uscente Laurent Gbagbo, ed è stato in seguito rieletto nel 2015 con l'83,7 per cento dei voti. (Res)