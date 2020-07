Energia: Germania, 50,2 per cento consumo energia coperto da rinnovabili in primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2020, le fonti di energia rinnovabile hanno coperto per la prima volta il 50,2 per cento del consumo di elettricità in Germania, con un aumento del 6 per cento su base annua. È quanto reso noto oggi dall'Associazione federale del settore elettrico e idrico (Bdew). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per il Bdew, la quota di fonti energetiche rinnovabili nella produzione lorda di elettricità in Germania, comprese le esportazioni, ha raggiunto il 48,7 per cento tra gennaio e giugno scorso. (Geb)