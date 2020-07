Fase 3: Carfagna a Bonetti, fronte trasversale per risorse Ue a welfare e lavoro donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, lancia "una proposta e una sfida alla ministra Elena Bonetti, che oggi propone di incentivare l'occupazione femminile attraverso lo strumento della decontribuzione". In una nota Carfagna spiega: "Formiamo un fronte trasversale di donne per ottenere che una parte significativa e rilevante delle risorse messe a disposizione dall'Europa con il Recovery fund sia destinato a una vera e propria rivoluzione del welfare, oltre che a incentivi per l'occupazione femminile, così come indicato anche nel piano Colao. La storia e l'esperienza ci insegnano che, quando restiamo unite, siamo capaci di qualsiasi impresa. Mi appello a tutte le donne che come me hanno a cuore questi temi: alleiamoci". Carfagna invita quindi "esponenti di governo, parlamentari, europarlamentari, associazionismo, sindacaliste, società civile, imprenditrici, esperte" ad oltrepassare "appartenenza e schieramenti". "Battiamoci affinché una parte importante dei soldi in arrivo da Bruxelles sia utilizzata per 31 milioni di donne, grande risorsa inutilizzata del nostro Paese. Senza le donne non si esce dalla crisi, tutti devono esserne consapevoli", conclude la deputata azzurra.(Com)