Camera: Lega, da maggioranza indecenti manovre su vicepresidenza Lavoro

- I deputati della Lega in Commissione Lavoro Andrea Giaccone, Gualtiero Caffaratto, Virginio Caparvi, Claudio Durigon, Donatella Legnaioli, Daniele Moschioni ed Elena Murelli affermano: "Indecenti le manovre di Palazzo sulle Commissioni e così gli evidenti mal di pancia nella maggioranza: il M5S ha spinto il loro collega di partito Davide Tripiedi a lasciare la carica di vicepresidente della Commissione Lavoro con l'obiettivo di eleggere, in futura convocazione, Camillo D'Alessandro di Italia Viva. Ormai è chiaro che Pd e 5Stelle sono ai ferri corti e non sono capaci di accordarsi più su nulla, nemmeno sulle poltrone a loro tanto care".(Rin)