Camera: Giacomoni (FI), su Commissioni spettacolo da fine della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, informa che "dopo 4 anni ieri sera al rinnovo della commissione Finanze di Montecitorio ho lasciato l'incarico da vicepresidente perché impegnato con la presidenza della Commissione di vigilanza su Cdp. Gli anni trascorsi da vicepresidente, pur stando all'opposizione - scrive su Facebook - mi hanno visto impegnato in molte battaglie ed in alcuni successi. La soddisfazione più grande è stata quella di aver contribuito alla nascita anche in Italia dei piani individuali di risparmio (Pir) e dei Pir alternativi. Il vero successo è stato quello di far comprendere a tutti i componenti della Commissione, maggioranza e opposizione, che la leva fiscale poteva essere usata per mettere in sinergia il risparmio delle famiglie con la creatività delle Pmi. Il mio lavoro in tal senso proseguirà da semplice componente della commissione Finanze e da presidente della di vigilanza su Cdp, l'obiettivo è quello di far nascere in Italia un fondo sovrano pubblico-privato in cui far confluire le risorse del Recovery fund, il risparmio privato, i beni immobili dello Stato, il patrimonio architettonico, artistico e culturale del nostro Paese". (segue) (Rin)