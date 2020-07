Regno Unito: sondaggio, premier scozzese Sturgeon quinto leader più eloquente al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio condotto da esperti di leadership e politica, la premier scozzese Nicola Sturgeon è il quinto leader più eloquente al mondo. Lo riferisce il quotidiano britannico "Independent". Nel sondaggio Sturgeon viene definita una leader "chiara, calma e compassionevole". Il premier britannico Boris Johnson è stato invece criticato dal gruppo di esperti, secondo cui il primo ministro borbotta spesso mentre parla al pubblico e "lascia spesso le persone confuse riguardo al contenuto del suo messaggio". Tre dei leader che occupano i primi cinque posti della lista sono donne: la prima della lista è la premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern, seguita dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. La terza posizione è occupata dal primo ministro indiano Narendra Modi, e la quarta dal canadese Justin Trudeau. Gli esperti intervistati dal sondaggio hanno dichiarato che "Nicola Sturgeon ha ricevuto tantissimi complimenti per la sua risposta alla pandemia di coronavirus, e non è difficile capire il perché. E' chiara, calma e compassionevole, non ha paura di essere dura o emotiva, e ha un ottimo senso dell'umorismo". Johnson è stato descritto come "un oratore molto particolare", che tende a non fare pause mentre parla ma a borbottare. "Negli ultimi mesi il primo ministro ha dimostrato miglioramenti nella sua comunicazione", hanno aggiunto gli esperti. (Rel)