Usa: portavoce campagna elettorale Trump su rinvio voto, da presidente solo una domanda

- Nell’avanzare l’ipotesi di un rinvio delle elezioni presidenziali di novembre, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “ha soltanto sollevato una domanda”. È quanto precisato in una nota dal portavoce della campagna elettorale di Trump, Hogan Gidley. "Il presidente ha soltanto sollevato una domanda sul caos che i democratici hanno creato con la loro insistenza su tutte le votazioni per corrispondenza", ha detto il portavoce, secondo quanto riporta l’emittente “Cnn”. In precedenza il presidente della Commissione elettorale federale (Fec), Ellen Weintraub, aveva precisato che il presidente degli Stati Uniti non ha il potere di cambiare la data delle elezioni presidenziali. “No, signor presidente. No. Non hai il potere di rinviare le elezioni. Né dovrebbero essere rinviate”, ha scritto Weintraub su Twitter. "Gli Stati (confederati) e le città chiedono a te e al Congresso fondi per poter gestire correttamente le elezioni in modo sicuro e tutte le richieste degli americani. Perché non ci lavori?”, ha aggiunto. In precedenza, con un tweet che ha suscitato scalpore, Trump aveva ipotizzato un rinvio delle presidenziali del prossimo 3 novembre, sollevando il timore di possibili frodi elettorali visto che la pandemia obbligherà a ricorrere al voto per posta. “Con il voto per posta universale (non la votazione a distanza, il che è positivo), quelle del 2020 sarebbero le elezioni più inaccurate e fraudolente della storia. Sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Rinviare le elezioni fino a quando le persone possano votare in modo corretto, tranquillo e sicuro???”, si legge nel tweet. (segue) (Nys)