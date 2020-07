Usa: portavoce campagna elettorale Trump su rinvio voto, da presidente solo una domanda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già in passato Trump - forse preoccupato dai sondaggi elettorali che lo vedono in svantaggio rispetto al probabile candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden - aveva messo in dubbio la legittimità del voto per posta, utilizzato in numero molto maggiore nelle elezioni primarie per via della pandemia di coronavirus. A causa del Covid-19 – e dei dati sempre più preoccupanti sui contagi – si prevede infatti che moltissimi cittadini statunitensi decideranno di usufruire di questa possibilità alle elezioni presidenziali di novembre, come hanno già fatto in questi mesi in occasione delle elezioni primarie locali. Esiste inoltre la possibilità (temuta da alcuni, auspicata da altri) che un massiccio ricorso al voto per posta possa condizionare l’affluenza e quindi anche il risultato, specialmente in un paese in cui votare può essere reso complicato dalle lunghe code ai seggi, e in particolar modo nelle zone più popolate dalle minoranze etniche. (segue) (Nys)