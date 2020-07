Usa: portavoce campagna elettorale Trump su rinvio voto, da presidente solo una domanda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso presidente Trump ha votato per posta alle ultime elezioni, così come il vicepresidente Mike Pence e il procuratore generale, William Barr. Eppure Trump ha detto e scritto più volte che l’estensione del voto per corrispondenza esporrebbe le elezioni presidenziali a una manipolazione senza precedenti, falsandone il risultato. Secondo un recente sondaggio pubblicato da “Abc News” e dal “Washington Post”, il 49 per cento degli elettori crede che i rischi legati al voto per posta prevalgano sui benefici. Complessivamente, la maggioranza degli intervistati (il 59 per cento) si è detto a favore del voto di persona, mentre oltre un terzo (il 38 per cento) ha accordato la sua preferenza al voto per posta. Alle elezioni presidenziali del novembre 2016 il 24 per cento degli elettori ha votato per posta, secondo i dati forniti dalla Commissione Usa per l’assistenza elettorale. (Nys)