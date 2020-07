Libia: governo Tripoli impone serrata attività a seguito aumento contagi di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha annunciato oggi l’intenzione di imporre un blocco completo delle attività a seguito di un progressivo aumento dei casi di coronavirus nel paese. In una nota, il Gna ha riferito nel paese, nonostante il conflitto in corso, sono stati registrati 3.222 casi e 76 morti, principalmente concentrati nelle città di Tripoli, Misurata e Sebha. In base a quanto riferisce la nota del Gna, il blocco inizierà domani e durerà per almeno cinque giorni, con il divieto di qualsiasi spostamento tranne per l'acquisto di beni di prima necessità e l’imposizione di un coprifuoco parziale nelle aeree sotto il controllo del governo di tripoli dalle 21 alle 6. Anche le autorità del governo non riconosciuto di Bengasi, nella Libia orientale, hanno imposto restrizioni ai movimenti, tuttavia al momento non hanno ancora ordinato un blocco completo delle attività.(Lit)