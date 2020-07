Romania: presidente Iohannis, i socialdemocratici hanno creato di proposito una crisi sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente romeno, "il Psd ha agito la dove ha il potere, in parlamento. Hanno distrutto - ha detto - la poca legislazione che avevamo in questo senso, con un cinismo inimmaginabile e poi hanno ritardato tutto. Certo, dopo le critiche di ieri mi hanno accusato di cercare colpevoli. No, non cerco i colpevoli, li conosco e punterò il dito su di loro. Voi siete, quelli che guidate il Partito socialdemocratico. Il 25 giugno, la Corte costituzionale ha stabilito che alcuni articoli erano incostituzionali. Abbiamo avuto 400 nuovi casi. Il 2 luglio, la Corte rende pubblica la motivazione e abbiamo ancora 400 nuovi casi. In tutto questo tempo, il governo non ha potuto elaborare una nuova legge perché sappiamo che bisogna aspettare la motivazione. Successivamente, il governo si muove molto velocemente e in 4 giorni presenta la nuova legge in parlamento. Dopodiché vediamo che il Psd sta iniziando a perdere tempo e questa legge che avrebbe potuto essere approvata urgentemente dal Parlamento viene discussa per 2 settimane in cui i pazienti malati tornano a casa, in cui nessuno viene multato, messo in quarantena. La legge arriva da me il 18 luglio. Lo promulgo immediatamente e lo pubblico. 889 casi il 18 luglio. In tutto questo tempo il governo non ha potuto fare nulla". (segue) (Rob)