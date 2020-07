Romania: presidente Iohannis, i socialdemocratici hanno creato di proposito una crisi sanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella visione di Iohannis, "è chiaro che il Partito socialdemocratico ha creato intenzionalmente una crisi sanitaria per venire poi e criticare il governo. Questo è il Psd - ha detto Iohannis -. Siamo in questa situazione ora. Siamo determinati a gestire anche questa nuova forma di crisi. Oggi ho avuto una discussione molto approfondita con il ministro dell'Interno e il capo del Dipartimento per le situazioni di emergenza. Abbiamo concordato che è tempo di essere estremamente fermi ed estremamente impegnati. Tutti gli studi sociologici mostrano che il 90 per cento di voi segue le regole. Grazie. La stragrande maggioranza di voi capisce che abbiamo bisogno di disciplina. Coloro che non hanno capito saranno multati. Dobbiamo seguire le regole per controllare la pandemia. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Coloro che non rispettano le misure sopporteranno i rigori della legge", ha dichiarato Iohannis. (Rob)