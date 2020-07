Francia: Ferrovie di Stato, in primo semestre perdite da 2,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno le ferrovie nazionali francesi (Sncf) hanno registrato una perdita netta di 2,4 miliardi di euro. I ricavi sono scesi del 21 per cento, a 14,1 miliardi di euro. Gli scioperi contro la riforma delle pensioni che si sono tenuti all'inizio dell'anno e la crisi provocata dal coronavirus hanno portato il debito del gruppo a 38,3 miliardi di euro. Durante il periodo della quarantena era in circolazione solamente il 7 per cento dei treni ad alta velocità (Tgv), che hanno trasportato l'1 per cento dei passeggeri previsti in un periodo di traffico normale. Il direttore finanziario della società, Laurent Trevisanu, ha dichiarato che Sncf ancora non è uscita dalla crisi e adesso è necessario "gestire l'incertezza". (Frp)