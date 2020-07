Migranti: Faraone (Iv) su Open Arms, lezioni di garantismo da nessuno, cittadini uguali davanti a legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, in merito alla posizione favorevole di Iv nell'Aula di palazzo Madama sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini, per la vicenda Open Arms dichiara di voler "essere chiaro. Lezioni di garantismo da nessuno. Soprattutto - rileva il parlamentare su Facebook - da chi agitava il cappio in Parlamento con un semplice avviso di garanzia inviato all'avversario politico. O da chi non ha mai smesso di utilizzare frasi tipo 'buttare la chiave' mentre agitava il rosario o nominava ossessivamente i propri figli". Quindi Faraone aggiunge: "E poi. Io con i miei occhi ho visto bambini, donne incinte, uomini torturati su quelle navi che Salvini si ostinava a lasciare a 40 gradi in mezzo al mare per settimane intere. Ho dormito con loro, li ho aiutati a non lasciarsi morire. E li non c'era alcun interesse pubblico per non farli sbarcare. Non c'erano pericolosi terroristi. C'era - continua - la sofferenza di donne, uomini e bambini utilizzata per qualche follower in più. Io all'interesse pubblico ci credo. Come credo al rispetto della dignità umana, delle leggi internazionali e della legge più importante che c’è. La legge morale che ci consente di non smarrire l’umanità". (segue) (Rin)