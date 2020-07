Scuola: Cgil, a settembre "tutti a scuola", domani flash mob a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bambini, alunni, insegnanti, tutto il personale diretto e in appalto delle scuole e dei servizi educativi all'infanzia "devono avere la possibilità di rientrare a scuola, a settembre. Per farlo servono investimenti sulla sicurezza, sulla qualità degli spazi, per la consumazione del pasto, per la pulizia e la sanificazione, per un tempo scuola lungo". Flc, Fp e Filcams Cgil si ritroveranno, a partire dalle 10.30 di domani, venerdì 31 luglio, davanti al ministero dell'Istruzione, a Roma per un flash mob, organizzato secondo le disposizioni sanitarie del momento e che vedrà la presenza di una rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto scuola. Sono oltre 60 mila gli addetti delle mense e pulizie scolastiche in Italia, più di 200 mila i lavoratori Ata, quasi 1 milione tra insegnanti ed educatori di asilo nido, impegnati per offrire un servizio a 8 milioni di alunni e studenti. (segue) (Com)