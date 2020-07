Nepal: coronavirus, 19.547 casi e 52 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha registrato 274 nuovi casi di coronavirus e tre decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi è salito a 19.547 e quello delle vittime a 52. Sono stati dimessi 227 pazienti; le dimissioni e guarigioni sono complessivamente 14.248, mentre restano 5.227 casi ancora attivi. Finora sono stati effettuati 364.648 test basati sulla tecnica della reazione a catena della polimerasi in 27 laboratori abilitati, di cui 6.304 ieri. Lo ha riferito il ministero della Sanità nel suo bollettino odierno. Tutti i 77 distretti del paese sono stati interessati dal contagio, ma attualmente cinque (Bhojpur, Sankhuwasabha, Rasuwa, Manang e Mustang) non hanno più alcun caso attivo. Il paese è stato in lockdown dal 24 marzo al 14 giugno, con alcuni allentamenti per i settori dell’agricoltura, dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia. Il governo ha poi prorogato fino al 22 luglio le misure di contenimento. Quindi ha dato il via a una graduale ripresa delle attività.(Inn)